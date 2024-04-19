Even as signatures are being gathered for a ballot measure that would expand the state’s medical marijuana program, the cannabis industry in Arkansas has grown explosively since the first dispensary opened in 2019. Medical marijuana sales in 2023 totaled more than $283 million, and the state department of health reports that more than 97,000 Arkansans are now cardholding medical marijuana patients. Here, we publish the results of the second-ever Arkansas Times Cannabis Awards (the dopest awards in The Natural State) from Best Badder to Best Shatter and everything in between.
DISPENSARIES
BEST DISPENSARY
WINNER: NATURAL RELIEF DISPENSARY
FINALISTS: SUITE 443, HARVEST, THE SOURCE, ARKANSAS NATURAL PRODUCTS
BEST DISPENSARY-GROWN FLOWER
WINNER: IN THE FLOW BY THE SOURCE
FINALISTS: CUSTOM CANNABIS, SUITE 443, GREEN SPRINGS MEDICAL, HIGH BANK
BEST LOYALTY/REWARDS PROGRAM
WINNER: HARVEST
FINALISTS: THE SOURCE, NATURAL RELIEF DISPENSARY, GOOD DAY FARM
BEST SERVICE
WINNER: NATURAL RELIEF DISPENSARY
FINALISTS: THE SOURCE, SUITE 443, ARKANSAS NATURAL PRODUCTS, GREENLIGHT DISPENSARY
BEST DELIVERY
WINNER: ARKANSAS NATURAL PRODUCTS
FINALISTS: NATURAL RELIEF DISPENSARY, THE SOURCE, FIDDLER’S GREEN
BEST BUDTENDER
WINNER: LAURA FARRELL (NATURAL RELIEF DISPENSARY)
FINALISTS: STACY DICK (ENLIGHTENED-HEBER SPRINGS), ROBERT KNIGHT (ARKANSAS NATURAL PRODUCTS), CHRISTEY NOBLE (THE TREATMENT), MICHELLE DEMEO (GREEN SPRINGS MEDICAL)
BEST VIBE/OVERALL EXPERIENCE
WINNER: SUITE 443
FINALISTS: CUSTOM CANNABIS, NATURAL RELIEF DISPENSARY, THE SOURCE, ARKANSAS NATURAL PRODUCTS
PROCESSORS
BEST PROCESSOR
WINNER: DARK HORSE MEDICINALS
FINALISTS: SHAKE EXTRACTIONS, HIGH SPEED EXTRACTS, MINK & KIMBALL, PURE PHARMA
BEST DISPOSABLE VAPE
WINNER: DARK HORSE MEDICINALS
FINALISTS: HIGH SPEED EXTRACTS, THE CLEAR, PURE PHARMA, DELTA DANK
BEST EDIBLE CHOCOLATE
WINNER: DARK HORSE MEDICINALS
FINALISTS: HIGH SPEED EXTRACTS, MINK & KIMBALL
BEST EDIBLE GUMMIES
WINNER: SMOKIEZ (DARK HORSE MEDICINALS)
FINALISTS: CANYON CHEW-ITS (PURE PHARMA), GREEN HORNET (HIGH SPEED EXTRACTS)
BEST PACKAGING
WINNER: DARK HORSE MEDICINALS
FINALISTS: SHAKE EXTRACTIONS, HIGH SPEED EXTRACTS, MINK & KIMBALL, PURE PHARMA
BEST CONCENTRATE
WINNER: HIGH SPEED EXTRACTS (ICE WATER HASH)
FINALISTS: DARK HORSE MEDICINALS (LEMON BERRY CANDY), DARK HORSE MEDICINALS (DIAMONDS & SAUCE), PURE PHARMA (SPFD), SHAKE EXTRACTIONS (MOOD DROPS)
BEST TOPICAL
WINNER: MARY’S MEDICINALS (DARK HORSE MEDICINALS), SHAKE EXTRACTIONS BALM (TIE)
FINALISTS: PURE PHARMA SERUM, HIGH SPEED EXTRACTS, MINK & KIMBALL
BEST TINCTURE
WINNER: SHAKE EXTRACTIONS
FINALISTS: PURE PHARMA
BEST RSO (RICK SIMPSON OIL)
WINNER: DARK HORSE MEDICINALS
FINALISTS: HIGH SPEED EXTRACTS, OUACHITA TEARS, SHAKE EXTRACTIONS, MINK & KIMBALL
BEST VAPE
WINNER: DARK HORSE MEDICINALS
FINALISTS: HIGH SPEED EXTRACTS, CLEAR, PURE PHARMA, M&M CANNABIS
BEST OF THE REST
BEST LAW FIRM
WINNER: WRIGHT LINDSEY JENNINGS (ERIKA GEE)
FINALISTS: BARBER LAW FIRM (ROBBIN RAHMAN), ROSE LAW FIRM, QUATTLEBAUM GROOMS & TULL, DANIELSON LAW FIRM
BEST SECURITY FIRM
WINNER: LIBERTY DEFENSE GROUP
FINALIST: CACHE RIVER SECURITY
BEST BANK
WINNER: CENTRAL BANK
FINALISTS: GRAND SAVINGS BANK, SAFE HARBOR FINANCIAL
BEST DOCTOR
WINNER: DR. BRIAN NICHOL (INTERVENTIONAL PAIN CONSULTANTS)
FINALISTS: DR. THOMAS TVEDTEN (THE HEALING CLINIC), DR. KIMBERLY WHICKER (SUGAR MAGNOLIA CLINIC), DR. WILLIAM WARREN (INATURALCARE CLINIC), DR. KYLE ROPER (MY MEDICAL CARD COMPASSIONATE CARE CLINIC)
BEST TESTING LAB
WINNER: FAST LABS
FINALISTS: AA ANALYTICS, STEEP HILL, ARCANNA, MARYGOLD
BEST ACCOUNTING FIRM
WINNER: CSK PARTNERS
FINALISTS: FLATLAND FINANCIAL CPAS, LISA STEPHENS CPA
BEST ADVERTISING
WINNER: NATURAL STATE CANNAFRIENDS
FINALISTS: KEEP IT OR TOSS IT (KIOTI), SHAKE COLLAB, BUD AGENCY, MMJ AR
BEST HEAD/VAPE/SMOKE SHOP
WINNER: NATURAL STATE CANNASHOP
FINALISTS: SUITE TOKE ‘N TAN, HEADWATERS, ABBY ROAD, MR. SMOKE
BEST HEMP PRODUCT
WINNER: BUFFALO CO TRIFECTA
FINALISTS: HIPPIE HOUNDS, HEALING HEMP (CLOTHING), CBD & ME ROLLER, LARK BEVERAGES
BEST OVERALL PRODUCT
WINNER: ARKANRAW (RIVER VALLEY RELIEF)
FINALISTS: BUFFALO CO NO PAIN SALVE, CBD & ME SUPPOSITORIES, MICROFRUITS (NATURAL STATE MEDICINALS), SMOKIEZ (DARK HORSE MEDICINALS)
BEST DELTA 8 OR DELTA 9 PRODUCT
WINNER: BUFFALO CO TRIFECTA
FINALISTS: HEALING HEMP GUMMIES, BUFFALO CO HAPPY, AVE SELTZER, LARK BEVERAGES
BEST CBD PRODUCT (EDIBLE)
WINNER: GOOD DAY FARM 1:1 WELLNESS GUMMIES
FINALISTS: HEALING HEMP OF ARKANSAS BETTER SLEEP, CBD & ME TINCTURES, NATURE’S PHAMILY PHARMS
BEST CBD PRODUCT (TOPICAL)
WINNER: BUFFALO CO NO PAIN SALVE
FINALISTS: SYNERGY SKIN WORX (BOLD), CBD & ME BALM, HEALING HEMP RELIEF CREAM, 4:1 ROSEMARY BALM (SHAKE CO)
BEST CBD PRODUCT FOR PETS
WINNER: HIPPIE HOUNDS
FINALISTS: BUFFALO CO ENDOCANINE, CBD & ME, SUNMED YOUR CBD STORE, NATURE’S PHAMILY PHARMS
BEST CBD STORE
WINNER: HEALING HEMP OF ARKANSAS
FINALISTS: NATURAL STATE CANNASHOP, SUNMED YOUR CBD STORE, DRIPPERS, BUFFALO CO
CULTIVATORS
BEST CULTIVATOR
WINNER: LEAFOLOGY
FINALISTS: NATURAL STATE MEDICINALS, RIVER VALLEY RELIEF, BOLD CULTIVATION, GOOD DAY FARMS
BEST SHATTER
WINNER: OSAGE CREEK
FINALIST: GOOD DAY FARMS
BEST SUPPOSITORY
WINNER: NATURAL STATE MEDICINALS
FINALISTS: SHAKE EXTRACTIONS, OSAGE CREEK
BEST SUGAR
WINNER: LEAFOLOGY
FINALISTS: RIVER VALLEY RELIEF, BOLD CULTIVATION, NATURAL STATE MEDICINALS
BEST EDIBLE (GUMMY)
WINNER: LEAFOLOGY
FINALISTS: (WANA) RIVER VALLEY RELIEF, OSAGE CREEK, GOOD DAY FARMS, NATURAL STATE MEDICINALS
BEST SATIVA STRAIN
WINNER: RIVER VALLEY RELIEF (BANJO) & NATURAL STATE MEDICINALS (AMNESIA FAST) (TIE)
FINALISTS: GOOD DAY FARM (SUPER LEMON HAZE), LEAFOLOGY (MAC DADDY ROYALE), BOLD (MR. CLEAN)
BEST CONCENTRATE
WINNER: LEAFOLOGY
FINALISTS: RIVER VALLEY RELIEF, NATURAL STATE MEDICINALS, REVOLUTION CANNABIS, GOOD DAY FARMS
BEST TOPICAL
WINNER: LEAFOLOGY ROLL-ON TOPICAL
FINALISTS: NATURAL STATE MEDICINALS 3:1 ANTI-INFLAMMATORY, SYNERGY SKINWORX PATCHES, BOLD BODY BUTTER
BEST DISPOSABLE VAPE
WINNER: RIVER VALLEY RELIEF (SLYM)
FINALISTS: GOOD DAY FARM GO PENS, BOLD, NATURAL STATE MEDICINALS BELLOS
BEST TINCTURE
WINNER: NATURAL STATE MEDICINALS
FINALISTS: LEAFOLOGY, RIVER VALLEY RELIEF, GOOD DAY FARM, BOLD
BEST RSO
WINNER: ARKANRAW (RIVER VALLEY RELIEF)
FINALISTS: LEAFOLOGY, OSAGE CREEK, REVOLUTION CANNABIS, NATURAL STATE MEDICINALS
BEST VAPE CART
WINNER: LEAFOLOGY
FINALISTS: RIVER VALLEY RELIEF, NATURAL STATE MEDICINALS, OSAGE CREEK, GOOD DAY FARM
BEST HYBRID STRAIN
WINNER: LILAC DIESEL (NATURAL STATE MEDICINALS)
FINALISTS: RYLEIGH’S RESERVE (RIVER VALLEY RELIEF), SCARLETT JOHANSSON (LEAFOLOGY), KUMQUAT (GOOD DAY FARMS), TICAL GLITTER BOMB (BOLD CULTIVATION)
BEST EDIBLE (CHOCOLATE)
WINNER: LEAFOLOGY (CHOCOLATE-COVERED PEANUT BUTTER)
FINALISTS: NATURAL STATE MEDICINALS (LIL BARKS), RIVER VALLEY RELIEF (CARAMELS), GOOD DAY FARMS (MILK CHOCOLATE MINI BARS)
BEST INDICA STRAIN
WINNER: BLACKWATER (NATURAL STATE MEDICINALS)
FINALISTS: WEDDING PIE (LEAFOLOGY), TICAL HEAVY CREAM (BOLD), KUSH MINTS (RIVER VALLEY RELIEF), COMMERCE CITY KUSH (NATURAL STATE MEDICINALS)
BEST BADDER
WINNER: LEAFOLOGY
FINALISTS: RIVER VALLEY RELIEF, BOLD CULTIVATION, GOOD DAY FARMS, NATURAL STATE MEDICINALS
BEST EDIBLE (BEVERAGES)
WINNER: LEAFOLOGY (HOT CHOCOLATE MIX)
FINALISTS: BOLD CULTIVATION (WYNK SELTZERS), OSAGE ELIXIRS, NATURAL STATE MEDICINALS DRINK ENHANCERS, REVOLUTION